Antoni Królikowski i Izabela spacerują po parku, trzymając się za ręce. Romantycznie? (ZDJĘCIA)

Aleksandra 5 min. temu

Antek, schudnij trochę i zrzuć ta pomarańczowa czapoche. Oni chyba tym pomarańczowym kolorem chcą podkreślić, że do siebie pasują. Iza trzyma pomarańczowa smycz. Chcą wsystkim udowodnić, że się kochają i wszystko przetrwają. Ja tam nie życzę im źle. W sumie to Antek jest z nią dłużej niż z Joaśką. Ale mam przeczucie, że łączy ich zamiłowanie do różnych używek i to ich trzyma razem. Jeden drugiemu nie robi wyrzutów, mają święty spokój. Tak jak Felicjańaka z tym Amerykaninem.