Małgorzata Ostrowska-Królikowska jednak przerwała milczenie! Napisała, że Opozda "może na nią liczyć"... Faktycznie?

pppp 26 min. temu zgłoś do moderacji 30 4 Odpowiedz

Grażka, no co ty? A gdzie linia, że "Antek jest niewinny, kosmici włamali mu się na konto, a w ogóle wtedy nie jechał po ziole, tylko to prze chorobę"? Psujesz synowi linię kłam... to znaczy obrony!