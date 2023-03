Joanna Opozda do Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej: "Proszę Cię, ZATRZYMAJ SWOJEGO SYNA"

Joanna Opozda zwraca się do Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Napisała o swoich zachowaniach w ciąży

Niedługo po pierwszym wpisie Joanny Opozdy pojawił się kolejny, tym razem zaadresowany do matki Antoniego, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej . 34-letnia aktorka zwróciła się wprost do swojej teściowej, tłumacząc swoje zachowania podczas trwania ciąży. Gwiazda jeszcze raz podkreśliła, że zmagała się z depresją i dziś sama nie potrafi zrozumieć niektórych działań i wypowiedzianych słów z tamtego okresu.

Joanna Opozda z apelem do Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej

Nie wiem, jak Antek dostał się do tego nagrania... Nie wiem, dlaczego to zamieścił... Czemu robi to naszemu dziecku? Jest mi tak przykro... Pisząc to, znowu siedzę i płaczę. Nigdy nie dodałabym takiego materiału publicznie. Apelują do MATKI Antka, Małgorzato, proszę Cię, zatrzymaj swojego syna, już dość. Proszę, zrób to ze względu na swojego wnuka, dobrze wiesz, że Vini ma tylko mnie... dajcie nam spokojnie żyć, wy również żyjcie w spokoju. Proszę Cię o pomoc na forum, ponieważ prywatne prośby zostały zignorowane - zaznaczyła Joanna Opozda.