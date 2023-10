Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha grali w serialu małżeństwo, a potem wzięli ślub naprawdę. Ich relacja owiana jest tajemnicą

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha poznali się na planie pierwszego sezonu "Czasu honoru" . On był wtedy amantem polskiego kina, a ona świeżo upieczoną absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi. W serialu grali zakochanych, ale prywatnie spotykali się z kimś innym. Po kilku latach nawiązali bliższą relację, którą przez długi czas utrzymywali w tajemnicy . W jednym z wywiadów mężczyzna wypowiedział się o ukochanej w następujący sposób:

Wyobrażam sobie, że z osobą, z którą teraz jestem, będę do końca życia - wyjawił Pawlicki.

Antoni Pawlicka i Agnieszka Więdłocha chronią prywatność. Co wiadomo o ich wspólnym życiu?

Jakiś rodzaj nakręcenia, szczeniackiego zachwytu sprawiały, że długo czułem się, jakbym dopiero co skończył studia. To cecha współczesnego świata. Pędzimy w poszukiwaniu nowych bodźców. Dziś zadaję sobie pytanie: w jakiej sprawie mam pędzić i na co czekać, skoro najważniejsza jest córeczka? - skomentował Pawlicki na łamach "Twojego Stylu".