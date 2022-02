Antoni Pawlicki jest SKŁÓCONY Z RODZINĄ przez politykę. "Z bratem nie rozmawiamy. On i stryj ciągle uważają PiS za MNIEJSZE ZŁO"

gosc 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

skończcie wybierać wciąż tych samych od wielu lat, daliście monopol na władzę PIS i PO i wciąż nas okradają i oszukują ,do tego chcą nas zmusić do szczepień preparatami ,które są w fazie testów i absolutnie w niczym nie chronią a mają wiele poważnych skutków ubocznych ! kiedy zrozumiecie ,że wolny człowiek powinien mieć wybór niezależnie od sytuacji ! to wy jesteście odpowiedzialni za to co dzieje się w tym kraju wybierając wciąż mniejsze zło ,zło to zło i jak źle się dzieje należy zrobić wszystko aby coś zmienić pretensję możecie mieć tylko do siebie !