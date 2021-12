Antoni Pawlicki gorzko o świętach: "Będę siedział z częścią rodziny popierającą rząd, który ma KREW NA RĘKACH"

sudtyjgvb 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Ludzie, po co w obecnych, tak niepewnych czasach rozmnazacie sie? Przeciez to nieodpowiedzialne! Widzicie co sie dzieje! Wmuszaja w nas preparat medyczny, ktory jak sie okazuje nie jest wiekszosci potrzebny. Po drugie, kobieta w ciazy moze umrzec, moze miec traume i nikt jej nie pomoze, bo nawet nie moze z lekarzy! Kobiety, nie zachodzcie poki co w ciaze, bo to naprawde w obecnych czasach niebezpieczne.