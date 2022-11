Antoni Porowski ZARĘCZYŁ się z Kevinem Harringtonem! (FOTO)

Antoni Porowski urodził się w Montrealu, ale jego rodzice są Polakami, którzy wyemigrowali do Kanady. Mimo że aktor od urodzenia mieszka w Kanadzie, to żywo interesuje się wydarzeniami dziejącymi się w ojczyźnie jego przodków. Jakiś czas temu, przy okazji wyborów prezydenckich w Polsce, Porowski wypowiedział się na Twitterze na temat Andrzeja Dudy, głośno nawołując do głosowania na Rafała Trzaskowskiego.