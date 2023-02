Antonim Królikowskim zajęła się PROKURATURA! Aktor już szykuje linię obrony

Po co? 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 16 Odpowiedz

No dajcie spokój. Juz mu wystarczy, że ma chorobę, ktora wiadomo jak się kończy i jesli moze ja spowolnić to to robi. Będą badac czy medyczna ma inny wplyw na organizm? A to trzeba zbadac, nie jest to przypadkiem wiadome? Co za bzdury. Cisniecie temat i zachęcacie do hejtu