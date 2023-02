TYLKO NA PUDELKU: Wiadomo, jak potoczy się sprawa Antoniego Królikowskiego. Jest komentarz policji

Oczekiwanie na wynik badań krwi Antoniego Królikowskiego

Skontaktowaliśmy się z oficerem prasowym Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, do której to jednostki trafiła sprawa Królikowskiego. Nadkomisarz Marta Sulowska potwierdziła, że obecnie trwają czynności dotyczące sobotniego zdarzenia. Kolejne kroki są natomiast uwarunkowane wynikiem badania krwi.

Jeśli chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w sobotę, to prowadzimy czynności. Na tę chwilę to wszystkie informacje, które jesteśmy w stanie przekazać z pewnością. W takich sprawach, kiedy jest pobrana krew do dalszych badań, trzeba poczekać na wynik, a to trwa. Jesteśmy uzależnieni od terminu tej informacji.