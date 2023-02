Policja przeszukała auto Antoniego Królikowskiego. "Mieli uzasadnione podejrzenie". Wiadomo, co dalej

STOP 10 min. temu zgłoś do moderacji 30 2 Odpowiedz

Do wszystkich, którzy go bronią, pocieszają go lub mu współczują: jestem z Kamienia Pomorskiego. Kilka lat temu koleś po dragach zabił tu samochodem 6 osób - po prostu wjechał w nich autem. Byli ludzie - nie ma ludzi. Zostało po nich parę zniczy w miejscu, gdzie doszło do tego wypadku. Serio uważacie, że to ok, że Królik prowadził pod wpływem??? (już mniejsza o to, czy alkoholu, czy narkotyków, czy innych substancji psychoaktywnych). SERIO??!!