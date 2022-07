Anya Taylor-Joy wzięła SEKRETNY ŚLUB z ukochanym!

Choć Anya Taylor-Joy najczęściej pojawia się w mediach w związku z zawodowymi poczynaniami, ostatnio zrobiło się głośno o jej życiu prywatnym. Okazuje się bowiem, że aktorka właśnie zmieniła swój stan cywilny. Jak donosi Page Six, Taylor-Joy poślubiła ukochanego Malcolma McRae'a. Według informatora serwisu para pobrała się w tajemnicy podczas skromnej ceremonii w gmachu jednego z amerykańskich sądów.

Jak informuje Page Six, niedługo po ślubie aktorka wskoczyła w samolot i wróciła do Australii, gdzie aktualnie pracuje na planie filmu "Furiosa", prequela "Mad Max: Fury Road". W poniedziałek paparazzi przyłapali natomiast Anyę i jej męża podczas wspólnej przechadzki po Sydney. Według serwisu po powrocie do USA para planuje zorganizować kolejną, tym razem nieco większą ceremonię zaślubin.