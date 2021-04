Niepokojąco szczupła Anya Taylor-Joy kręci reklamę dla Tiffany'ego. Przyciąga wzrok? (ZDJĘCIA)

Choć Anya Taylor-Joy zaliczyła filmowy debiut przed sześcioma laty wybitną rolą w obrazie Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii, to 2020 okazał się dla niej rokiem przełomowym. Brytyjka o charakterystycznej urodzie rzuciła na kolana widzów oraz krytyków swoją kreację w netfliksowym hicie Gambit królowej, gdzie wcieliła się w osieroconą dziewczynę z nałogami próbującą zostać najlepszą szachistką świata. Rola Beth Harmon przysporzyła Anyi nie tylko ogromną popularność, ale również deszcz nagród, w tym Złoty Glob .

Jako ambasadorka biżuteryjnego brandu 25-latka wystąpiła właśnie w spocie nowej kolekcji błyskotek. We wtorek wschodząca gwiazda kina była widziana na Manhattanie, gdzie powstawały zdjęcia do reklamy Tiffany. Aktorce towarzyszył model Alton Mason, który wcielił się w rolę jej obiektu westchnień. Gdy tylko fotografie z planu trafiły do sieci, na forach zaroiło się od komentarzy fanów Taylor-Joy zaniepokojonych wątłymi ramionami Anyi i jej smukłą szyją - nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach Brytyjka sporo schudła.