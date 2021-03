Złote Globy 2021: Anya Taylor-Joy z "Gambitu Królowej" TRIUMFUJE w szmaragdowej sukni Dior Haute Couture (ZDJĘCIA)

Chciałabym podziękować Netfliksowi za to, że pozwolił nam zrobić serial, który chcieliśmy zrobić. To niesamowite, że wszyscy go widzieli. Gdybym mogła, powtórzyłabym ten projekt jeszcze wiele, wiele razy. Tyle się przy nim nauczyłam. Dziękuję widzom, że dali nam szansę i wspierali nasze postacie. To wiele dla nas znaczyło - mówiła aktorka, "odbierając" nagrodę online.

Niestety ze względu na pandemię koronawirusa nie dane nam było zobaczyć Anyi na czerwonym dywanie imprezy. Nie oznacza to jednak, że 24-latka odbierała wiadomości o swym zwycięstwie w piżamie i domowych kapciach! Co to, to nie! O odpowiednią oprawę zabrał sam Law Roach - stylista rozchwytywany przez największe gwiazdy amerykańskiego show biznesu. Za jego sprawą Anya zaprezentowała się w spektakularnej, szmaragdowej sukni Dior Haute Couture. Kreacja uzupełniona została szpilkami w identycznym odcieniu i elegancką biżuterią Tiffany & Co.