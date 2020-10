Anya Taylor-Joy, gwiazda netfliksowego serialu "Gambit królowej"

Obdarzona oryginalną urodą 24-latka już zdążyła rzucić krytyków na kolana swoimi wyjątkowo zróżnicowanymi rolami. Podzielacie ich zachwyt?

Fabryka snów od zawsze ma to do siebie, że łaknie młodych, pięknych i zdolnych aktorek, które można obwołać chlubnym mianem "nadziei Hollywood". Do tego zacnego grona dołączyła niedawno Anya Taylor-Joy, obdarzona oryginalną urodą piękność o argentyńsko-szkockich korzeniach, której kariera nabiera coraz większego tempa za sprawą kolejnych wyjątkowo zróżnicowanych ról. Kreacje aktorskie 24-latki w takich obrazach, jak Czarownica, Split czy Emma nie tylko rzuciły krytyków na kolana i ugruntowały pozycję w branży, ale też przysporzyły jej ogromnej popularności.

Anya Taylor-Joy urodziła się 15 kwietnia 1996 roku w Miami jako najmłodsza z sześciorga rodzeństwa. Krótko po narodzinach córka fotografki i bankiera przeniosła się z całą rodziną do Buenos Aires, gdzie mieszkała do 6. roku życia. Gdy ojciec Anyi dostał propozycję pracy w Londynie, którą przyjął bez mrugnięcia okiem, dziewczynka umiała mówić tylko po hiszpańsku. Po przeprowadzce do stolicy Wielkiej Brytanii Taylor-Joy odkryła w sobie nową pasję, którą było występowanie na scenie, dlatego troskliwi rodzice zapisali ją na zajęcia z baletu, a później na warsztaty aktorskie.

Swój aktorski debiut Anya zaliczyła epizodyczną rolą w serialu fantasy Atlantis, żeby krótko później wystąpić w obsypanym nagrodami horrorze Roberta Eggersa Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii. Udział w filmie okazał się być dla Anyi trampoliną do sukcesu: od tamtej pory udało jej się wystąpić w 15 (!) produkcjach, a w przyszłym roku zobaczymy gwiazdę w dwóch długo oczekiwanych obrazach:_ The Northman_ Eggersa, gdzie gwiazda zagra u boku Nicole Kidman, a także The Last Night in Soho - horrorze w reżyserii Edgara Wrighta.

O aktorce zrobiło się teraz głośno za sprawą występu w netfliksowym serialu Gambit królowej, w którym odgrywa zmagającą się z nałogami osieroconą dziewczynę próbującą zostać najlepszą szachistką świata. Rola Beth Harmon już została określona mianem "wybitnej" zarówno przez krytyków, jak i widzów. Co ciekawe, oprócz Anyi w serialu możemy zobaczyć także Marcina Dorocińskiego., który wcielił si w konkurującego z główną bohaterką rosyjskiego arcymistrza szachowego.

Zobaczcie zdjęcia Anyi Taylor-Joy, nowej "nadziej Hollywood". Zasługuje na miejsce w aktorskiej pierwszej lidze?

Fvl 20 min. temu zgłoś do moderacji 53 3 Odpowiedz Niesamowicie plastyczna uroda. I zdolniacha! 🖤⚡

Star 19 min. temu zgłoś do moderacji 41 1 Odpowiedz bardzo podobała mi się jako Beth w Gambicie królowej, film jest naprawdę świetny! Dorociński także doskonale wypadł

gosc 17 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz widzialam ostatnio gambit krolowej przegenialny,swietnie zagrany

Kkk 19 min. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz Tak,ciekawa uroda.

bi hapi 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz Obejrzałam serial. Dobry.⚡

