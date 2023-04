Apoloniusz Tajner SCHUDŁ 21 kilogramów. Ujawnia kulisy przemiany, którą zawdzięcza młodszej o 36 lat żonie

69-letni Apoloniusz Tajner jakiś czas temu zaskoczył fanów, kiedy wyszło na jaw, że jego prawie 40-letnie małżeństwo przeszło do historii, a trener układa sobie życie u boku młodszej o 36 lat Izabeli Podolec. Para poznała się w pociągu na linii Kraków-Warszawa i nie od razu zapałała do siebie wielkim uczuciem. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" Podolec opowiadała, że gdy Tajner pojawił się w przedziale, ta myślała, że... to aktor z "Na Wspólnej". W końcu jednak ich miłość rozkwitła, a w 2019 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo później na świat przyszedł ich syn Leopold.