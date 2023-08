Architekt z "Nasz nowy dom" ujawnia, ile tak naprawdę trwa remont domu i wyznaje: "Byłem PRZERAŻONY, jak to wyjdzie"

Architekt z "Nasz nowy dom" ujawnia, ile naprawdę trwa remont domu

Fani "Nasz nowy dom" mogą być jednak spokojni, bo wiele wskazuje na to, że oprócz prowadzącej, nic więcej się nie zmieni. Ekipa fachowców w niebywale krótkim czasie będzie musiała doprowadzić domostwa do stanu, w którym rodzina będzie mogła komfortowo żyć i mieszkać. Jakiś czas temu architekt Maciej Pertkiewicz wyjawił, ile tak naprawdę trwa remont. Okazuje się, że faktycznie robotnicy mają 5 dni na cudowną metamorfozę domu.

Powiem szczerze, trochę mi się nogi wtedy ugięły. Wiadomo, że są to w pewnym sensie dosyć proste rozwiązania, które stosujemy. Właśnie przez to, żeby się wyrobić w tym czasie. Mimo wszystko byłem przyzwyczajony do tego, że na projekt mam przynajmniej parę tygodni, potem ekipa ma też przynajmniej parę tygodni na wykonanie tego. A tutaj się okazało, że rzeczywiście to jest te pięć dni! Wtedy rzeczywiście byłem przez chwilę przerażony tym, jak to wszystko wyjdzie - mówił w rozmowie z serwisem haloursynow.pl.