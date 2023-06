Elżbieta Romanowska ma za sobą pierwszy remont. Tak przyjęła ją ekipa programu "Nasz nowy dom"

Til 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

W sumie to mi jej żal. Musi się mierzyć z porównaniami do Dowborowej. Tamta już była w wieku emerytalnym, więc nic dziwnego, że jej podziękowali za współpracę. Mogła się z tym liczyć. Taka kolej rzeczy. Nie tylko w TV tak się dzieje. W normalnych firmach też starsi pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodzi pracują. Nic w tym dziwnego. Nie wiadomo o co tyle szumu. Tzn. wiadomo o co. O pieniądze. Bo emerytka nie dostanie tyle, co zarabiała prowadząc program. No ale trzeba o tym myśleć wcześniej.