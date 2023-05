Katarzyna Dowbor w nowym wywiadzie pierwszy raz mówi o Elżbiecie Romanowskiej: "Nigdy jej nie poznałam"

🤡🤡🤡 1 godz. temu zgłoś do moderacji 107 29 Odpowiedz

Czy jak Was zwalniają z pracy i ktoś inny przejmuje Wasze stanowisko to tez robicie takie cyrki? Utrata pracy to nic nadzwyczajnego. Żaden program i stanowisko nie są dane komuś dożywotnio