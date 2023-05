Katarzyna Dowbor o KULISACH zwolnienia z "Nasz nowy dom": "Wszystko trwało może 20 minut. Poczułam się UPOKORZONA"

Aga 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Co myślicie o Lex Tusk? Ja uważam, że, mimo iż jest to niezgodne z konstytucją powinien być rozliczony za swoje decyzje jeżeli były takie na niekorzyść Polski a korzyść innego państwa bo miał z tego benefity. Ogólnie uważam że każdy polityk powinien być rozliczony ze swojej pracy dla kraju. Może wtedy tylu nieodpowiedzialnych czy chcących latwych pieniedzy by się tam nie pchało. Wiele twarzy z wszystkich partii powinna być na dobre usunieta z polskiej polityki. U nas cały czas siedzą te osoby. Jeżeli PiS wygra wybory będzie chu... ale stabilnie, ale jeśli opozycja wygra wybory uważam że zrobi się w kraju taki bu.. R.. del że nawet o tym nie chce myśleć. Jeśli chodzi o Tuska, myślę że powinien mieć jaja i usunąć się sam. Miał swoją szansę nie wyszlo mu, niech się juz tu nie pcha. Nawet był prezydentem UE, nie odczułam tego zbyt bardzo jakichs pozytywnych osiągnięć dla naszego kraju kiedy on tam był wręcz bardziej prowokowanie aby zle myśleć o naszym kraju. Wypowiedzcie się bez wzajemnych wyzwisk. Nasze kłótnie nic nie dadzą oni i tak robią tam własne gry, a my się kłócimy o to kto byłby lepszy.