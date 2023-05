Katarzyna Dowbor przerywa milczenie i komentuje pominięcie jej podczas odbioru Telekamery. "Niestety, nie dano mi szansy podziękowania"

Katarzyna Dowbor przerywa milczenie. Komentuje pominięcie jej osoby podczas Telekamer 2023

Katarzyna Dowbor nie komentowała całego zajścia aż do teraz. W sobotę na Instagramie prezenterka opublikowała wpis, w którym odniosła się do przykrej sytuacji. W opublikowanym wpisie przyznała, że ubolewa, iż nie było jej dane osobiście podziękować tym, którzy oddali głos na program, w którym spędziła ostatnie 10 lat swojego życia.

Kochani! Bardzo, bardzo dziękuję, bo to od Was - naszych widzów - ta Telekamera! Dziękuję za Wasze serca, życzliwość i wierność. Bez Was nie byłoby tej nagrody i tego programu. Jesteście jego siłą. Niestety, nie dano mi szansy osobistego podziękowania Wam podczas gali, dlatego robię to poprzez media społecznościowe. Dla całej załogi, która przy tym projekcie pracowała przez ostatnich 10 lat to ogromne docenienie ich pracy w bardzo trudnych warunkach. Jesteście Wielcy! - napisała.