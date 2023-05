Katarzyna Dowbor pominięta przez odbierających nagrodę dla "Nasz nowy dom" na Telekamerach. Fani oburzeni: "Bezczelność"

Program "Nasz Nowy Dom" został uhonorowany przez widzów podczas gali Telekamery 2023. Katarzyna Dowbor nie pojawiła się jednak na rozdaniu nagród, co więcej nazwisko wieloletniej prowadzącej show nawet nie padło ze sceny. Nieobecność dziennikarki wywołała oburzenie widzów, którzy są rozczarowani brakiem podziękowań dla byłej prowadzącej. Wielu z nich wyraziło dezaprobatę, twierdząc, że to ostatnia statuetka przyznana przez nich statuetka.

Katarzyna Dowbor została pominięta na gali Telekamer Tele Tygodnia 2023

Po dziesięciu latach prowadzenia "Naszego nowego domu" Katarzyna Dowbor niespodziewanie została zwolniona przez Edwarda Miszczaka . Zastąpiła ją Elżbieta Romanowska , a decyzja stacji Polsat spotkała się z licznymi słowami krytyki ze strony widzów. Sympatię do programu wyrazili, głosując na "Nasz nowy dom" w plebiscycie "Tele Tygodnia" w kategorii najlepszy program rozrywkowy.

Jednak to nie Katarzyna Dowbor odebrała nagrodę, a osoby związane z produkcją i to one podziękowały fanom za ich sympatię. Nawet nie wspomniano o wieloletniej prowadzącej: