Katarzyna Dowbor "stoi jedną nogą nad grobem"? Wyjaśniła, o co chodzi (WIDEO)

Anka 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Dajcie spokój. Wywalenie tej pani z roboty naprawdę nie jest narodową tragedią. To zaczyna przekraczać granice absurdu. Co ina chce tymi lamentami osiągnąć? Co, Miszczak ma sie wzruszyć i ją znowu zatrudnić? To jakiś idiotyzm kompletny.