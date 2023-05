Edward Miszczak W KOŃCU ujawnił powód zwolnienia Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom"!

Zwolnienie Katarzyny Dowbor z formatu Nasz nowy dom już od dobrych kilkunastu dni jest jednym z najgorętszych tematów w polskim show biznesie. Przez ostatnie 20 sezonów dziennikarka była twarzą programu, który nieprzerwanie cieszył się wśród widzów ogromną popularnością. Z tym większym zaskoczeniem spotkała się więc decyzja nowego dyrektora programowego stacji, Edwarda Miszczaka, który postanowił powierzyć show opiece Elżbiety Romanowskiej.

Edward Miszczak o usunięciu Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom"

Dziennikarze Wirtualnych Mediów zdołali wywalczyć z pierwszej ręki odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę skłoniło Miszczaka do odsunięcia Dowbor od programu. Jeszcze niedawno mówiło się, że głównym powodem był wiek prowadzącej. Tymczasem Miszczak zdaje się sugerować, że wcale nie o to chodziło.

Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. (…) Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością.

Wirtualne Media zapytały również o potencjalne zmiany w pozostałych formatach ze stajni Polsatu. Wygląda na to, że nikt ze "starych wyjadaczy" nie może czuć się bezpiecznie.

Jakby nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja - odpowiedział zagadkowo Miszczak.

Fani rozgoryczeni po emisji ostatniego odcinka "Nasz nowy dom" z Katarzyną Dowbor

Tymczasem niezadowolenie internautów z decyzji nowego dyrektora programowego wzmogło jeszcze bardziej po emisji ostatniego odcinka Nasz nowy dom z udziałem Katarzyny Dowbor. Na oficjalnym profilu programu pojawił się z tej okazji pamiątkowy post.

Coś się kończy, coś się zaczyna. Historyczny 20 sezon "Nasz nowy dom" za nami. Znowu wspólnie udało się nam pomóc najbardziej potrzebującym i zmniejszyć sumę ludzkiego cierpienia. Bez Was by się nie udało. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w nowym sezonie już z nową Prowadzącą, ale wciąż z tym samym celem - żeby pomagać. Bo o to w sumie chodzi, prawda?

Zgodnie z przewidywaniami, w sekcji komentarzy znalazło się wiele głosów świadczących o braku poparcia publiczności dla zachodzących w programie zmian.

No to koniec programu po 20 sezonie. Brawo Miszczak, zniszczyłeś program, który dawał dobro; Ja również przestaję oglądać, a oglądałam każdy odcinek i powtórki. Albo Pani Kasia, albo wcale; Niestety nikt nie dorówna Pani Kasi; Tak, chodzi o to, żeby pomagać! Co nie zmienia faktu, że zmiana prowadzącej, to najgorsza możliwa decyzja. Są rzeczy i osoby, które powinny pozostać niezmienne. I tak jest dla mnie w przypadku Pani Kasi, jako twarzy tego pięknego programu!

