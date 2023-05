Iwona Pavlović jednak ZNIKNIE z odświeżonego "Tańca z gwiazdami"?! Są pierwsze plotki, kto mógłby ją zastąpić...

Dera 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Usunięcie Dowbor z "Nasz nowy dom" czy Pavlovic z TZG to jak usunięcie Gesslerowej z "Kuchennych rewolucji". Pewnych rzeczy po prostu się nie zmienia i nie rusza. A druga sprawa to co to za nagle wpychanie Janachowskiej w każdy możliwy format??? Skąd ten pomysł że ludzie chcą Ją oglądać???