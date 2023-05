TYLKO NA PUDELKU: Edward Miszczak ZAWIESZA emisję jesiennego "Tańca z gwiazdami"! Znamy szczegóły

Co sie dzieje... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

TVP Bis? Reklamy rzadowe, zachwalajace PiS, udzial w budowie elektrowni atomowej, a widomosci, jesli slucha sie z drugiego pomieszczenia, czasem trudno odroznic od partyjnych z TVP. Solorz sie starzeje i chyba zaczyna wierzyc w to, ze jak bedzie wspieral pisokosciol, to trafi do jakiegos wyimaginowanego nieba?