Ariana Grande ROZWODZI SIĘ! Małżeństwo z agentem nieruchomości trwało dwa lata

Ariana Grande rozwodzi się z mężem

Choć w ciągu ostatnich dwóch lat Ariana Grande i jej mąż skutecznie strzegli prywatności, jak się właśnie okazało, ich małżeństwo i tak nie przetrwało próby czasu. Zagraniczne media poinformowały bowiem, że tych dwoje się rozwodzi. Według "Page Six" pozostają w separacji już od stycznia. Małżeńskie problemy zaczęły pojawiać się już jednak nieco wcześniej. Ekspara podjęła nawet próbę ratowania związku i Dalton przyleciał do Londynu, gdzie Ariana odbywała próby do musicalu "Wicked". Niestety, nie udało im się dogadać. Mimo to pozostają ponoć w przyjacielskich stosunkach, a decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie.