Ariana Grande pokazała ZDJĘCIA ZE ŚLUBU! Suknia panny młodej zachwyca (ZDJĘCIA)

Xyz 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co za zawistne baby w komentarzach xd wielkie wesele - źle, skromne wesele - też źle. Prosta suknia - źle, włosy - źle, do wszystkiego trzeba się przyczepić. Ale zadajcie sobie jedno pytanie - to wasz ślub, czy jej? Jej się ma podobać, nie wam.