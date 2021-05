Ariana Grande wyszła za mąż!

Trzeba przyznać, że to dość niespotykana dyskrecja - Ariana należy do grona czołowych gwiazd współczesnej muzyki, więc przecieki o jej ślubie z pewnością byłyby dla mediów na wagę złota. Okazało się, że 28-latka zadbała o najwyższy poziom prywatności podczas radosnej uroczystości.

Wcześniejsze związki Ariany nie należały do udanych. Od 2016 do 2018 roku spotykała się z Makiem Millerem, który niedługo po ich rozstaniu zmarł, przedawkowując narkotyki. Wkrótce potem Ariana związała się z Petem Davidsonem, z którym nawet się zaręczyła. Niestety, trudno uznać, że była to romantyczna relacja: Pete Davidson szkaluje Arianę Grande: "Nie podoba mi się to, co mówiła na temat mojego ku*asa"