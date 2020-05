Ariana Grande przemierza Los Angeles brudnym autem w towarzystwie nowego ukochanego (ZDJĘCIA)

Po wielu tygodniach spekulacji Ariana Grande na początku maja nareszcie postanowiła przedstawić światu swojego chłopaka, Daltona Gomeza, zapraszając go do udziału w teledysku do piosenki Stuck with U. Wybranek jej serca jest ponoć dobrym znajomym Miley Cyrus, a na co dzień zajmuje się sprzedażą luksusowych nieruchomości.