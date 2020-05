Pete’a Davidsona NIE OBCHODZI nowy związek Ariany Grande. "Nawet nie widział jej teledysku"

Życie uczuciowe Ariany Grande od zawsze budziło zainteresowanie zarówno portali plotkarskich, jak i jej fanów. Nie ma co się temu dziwić, bowiem amerykańska gwiazda ma na swoim koncie kilka medialnych związków. Filigranowa 26-latka spotykała się między innymi z Big Seanem , Mac Millerem czy Petem Davidsonem. Z tym ostatnim była nawet zaręczona. Niestety, relacja piosenkarki i komika nie przetrwała próby czasu. Po rozstaniu z artystką członek obsady w Saturday Night Live nie zamierzał długo pozostawać singlem. Niemal od razu po zakończeniu miłosnej relacji z Arianą wciągnął się w wir romansowania, spotykając się w pierwszej kolejności ze starszą o 20 lat Kate Beckinsale , a następnie z 18-letnią Kaią Gerber.

Nieco bardziej wstrzemięźliwa okazała się Grande. Na kolejny poważny związek wokalistka zdecydowała się dopiero niedawno. Pomysłowa 26-latka nowym chłopakiem pochwaliła się w zeszłym tygodniu za pomocą klipu do piosenki Stuck with U , który na ten moment obejrzano już 26 milionów razy.

Pete’a nie interesuje, co robi jego była. Jest świadomy, że to wideo istnieje, ale prawda jest taka, że nawet go nie widział.