Mama Ariany Grande publicznie GRATULUJE jej zaręczyn. Kim jest ukochany gwiazdy, Dalton Gomez?

Ariana Grande jak dotąd nie miała szczęścia w życiu uczuciowym, a media skrzętnie relacjonowały jej wszystkie miłosne wzloty i upadki. Artystka zwięźle podsumowała swoje związki w piosence Thank you, next, który stał się jednym z jej największych hitów. Od kilku miesięcy pojawiały się plotki, że gwiazda znów jest zakochana, ale ona nie chciała komentować tych doniesień. W końcu to zrobiła, mocno zaskakując swoich fanów.