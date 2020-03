Ariana Grande ma NOWEGO CHŁOPAKA! Na czas kwarantanny zaszyła się z nim w miłosnym gniazdku

Zrozum 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak nie zaczniecie myc tych rak porzadnie i biegac gdzies po znajomych i rodzinie to mam nadzieje, ze zobaczycie kiedys krew waszych znajomych i bliskich na tych rekach. Bo dzis do was nalezy decyzja czy przyczynicie sie do czyjejs smierci. Zrozumcie, ze jesli nawet wy wyladujecie w szpitalu to dla kogos kto pilnie potrzebuje pomocy bo np dostal zawalu moze nie starczyc karetki i miejsca. Bo jestes stadem mrowek a nie jednym "ja"