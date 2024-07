Arkadiusz Tańcula wbił szpilę Filipowi Chajzerowi: "Kwota na kontrakcie zmieniła jego podejście do 'godności'"

Gdy Filip Chajzer zakończył wieloletnią współpracę z TVN, wielu zastanawiało się, jakie będą jego kolejne zawodowe kroki. Przez ostatnie miesiące w życiu dziennikarza sporo się wydarzyło, a jego niektóre decyzje zostały odebrane jako nieco zaskakujące. Po wydaniu książki, otworzeniu budki z kebabem i szumnie obwieszczonej wyprowadzce do Hiszpanii, przyszedł czas na... bijatykę w klatce. Kilka dni temu ogłoszono, że 39-latek stanie do walki z youtuberem Gimperem w ramach Fame MMA . Internauci szybko przypomnieli sobie, że jeszcze nieco pół roku temu prezenter zarzekał się, że nie wkroczy do świata freak fightów za żadne pieniądze.

Zobacz także: Strasburger uderza w piłkarzy: "Sport nie powinien się łączyć z biznesem i zarobkami. To jest nie do przyjęcia..."

Filip Chajzer zawalczy w Fame MMA. Arkadiusz Tańcula nie jest zaskoczony

Jak się okazało, słowa Chajzera na temat walk celebrytów i godności utkwiły w pamięci Arkadiuszowi Tańculi , dla którego okładanie się pięściami w oktagonie jest chlebem powszednim. Weteran Fame MMA nawiązał do wypowiedzi Filipa w rozmowie z Plotkiem. Jak zareagował na wieść, że były dziennikarz "Dzień Dobry TVN" wkroczył do "jego" świata?

Zgodnie z tym, co powiedział u Wojewódzkiego, powinien wyjść do walki pod pseudonimem "Ursynowska Maczuga", skoro już jest taki słowny i honorowy - kpił.

Arkadiusz Tańcula kpi z Filipa Chajzera. Ma dla niego radę przed Fame MMA

Mam nadzieję, że Chajzer podejdzie do tego z głową i da show. Powinien przygotować się do konferencji i przeanalizować, na czym polega cała konwencja, ponieważ na pierwszej konferencji raczej zachowywał się jak boomer, który trafił nie do swojego świata. Niech Chajzer przestanie udawać grzecznego i wtopi się w konwencję, a na pewno zagrzeje miejsce na dłużej. Bo obecnie nawet kwadratowy Diablo Włodarczyk lepiej daje radę niż on - podkreślił Arkadiusz Tańcula.