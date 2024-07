Filip Chajzer ujawnił warunki kontraktu z Fame MMA: "Pytam za ile, a oni podają mi kwotę MIESZKANIA" (WIDEO)

Magda 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Był moment ze dało się go lubić i fundacja i ciekawe reportaże i „taka akcja” które zawsze robił, pamietam jak wykańczał dom a Gosia urodziła dziecko i zaczął robić live wieczorami (nie wiem czy nie był wtedy wirus i pozamykane) i do tego zawsze wchodziły drineczki jeden za drugim i coraz częściej i zauważyłam ze średnio odzywa się do tej partnerki plus małe dziecko się urodziło i zamiast pomoc wieczorami to drinki i głupie gadki już wtedy zaczęło się z nim zle dziać i myśle ze chłop popłynął a serio szkoda kiedyś był spoko, mam nadzieje ze znajdzie pomoc i się pozbiera. Szkoda tylko tej Gosi i dziecka pewnie zniszczył im życie 😔