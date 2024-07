Od ulubieńca widzów do wojownika Fame MMA. Oto MEDIALNA droga Filipa Chajzera (ZDJĘCIA)

Przyzwyczajony do zachwytów na swój temat uśmiechnięty dziennikarz obnażył przed fanami swoje drugie oblicze , gdy inne osobowości medialne odważyły się go skrytykować. Tak było m.in. w przypadku wielu dziennikarzy, Wróżbity Macieja czy twórców fanpage'a Vogule Poland, których Filip Chajzer nazwał w facebookowym wpisie "gejowskimi redaktorami/redaktorkami szajsu".

Tej Pani/Panu, czy co to tam jest, gratuluję odwagi; Raz spotkała go już sroga kara za pisanie bardzo brzydkich rzeczy o mojej rodzinie, których do dzisiaj powinien się bardzo wstydzić... Widzę, że tego homoseksualnego chłopca muszę w jakiś sposób podniecać - pisał Chajzer o duecie Vogule Poland.