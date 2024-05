TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer komentuje aferę ze swoją fundacją: "Jestem przeorany i do pełnej dyspozycji prokuratury oraz policji"

oko 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja mu nie wierzę. Bardzo dziwny przypadek wyjazdu z Pl akurat w czasie, gdy zaczęło się robić gorąco wokół fundacji, a matka chłopca (po tym jak Ch unikał kontaktu i wypłacenia pieniędzy) poinformowała organy ścigania. Pan F. co widać po jego komentarzu, butny, pełen pychy. To ona kroczy przed upadkiem. "Wrócę kiedy będę chciał..". Fantastycznie. Organy ścigania jeszcze dłużej powinny zwlekać z zatrzymaniem.. Oczywiście kozłem okazał się dyrektor fundacji (nie mówię, że niewinny), ale nie wierzę (biorąc pod uwagę termin wyjazdu z Pl Filipka) w przypadkowość i niewiedzę. Tak. Jesteś złodziejem, naciągaczem. Stąd defraudacja i wyprzedaż nieruchomości. Pomijam głupotę wypowiedzi - będę żył 40,50 lat. Skąd takie informacje?? W Boga nie wierzysz, a przed Nim nic się nie ukryje. Boga oszukasz, ludzi nie oszukasz. Żebyś się nie zdziwił, gdyby się okazało, że na cudzej krzywdzie daleko nie zajedziesz. Nie znasz jutra.. Możesz sam zachorować i kasę, którą przytuliłeś i za którą zamierzasz się bawić, będziesz musiał wydać na leczenie. P.S teraz rozumiem dlaczego matka dziecka utrudnia Ci kontakty. Zdrowy (póki co umysłowo) i stabilny emocjonalnie to Ty nie jesteś.. Cynik. Powodzenia (może się przydać).