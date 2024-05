TYLKO NA PUDELKU. Filip Chajzer NA STAŁE wyprowadził się z Polski: "Jestem z tą decyzją najszczęśliwszy na świecie"

Filip Chajzer wyprowadził się z Polski

Zakup nieruchomości w Hiszpanii to jednak nie wszystko. Wygląda na to, że medialna afera, która rozpętała się wokół fundacji Chajzera, skłoniła go do podjęcia radykalnych kroków. Jak udało nam się dowiedzieć, prezenter postanowił wyprowadzić się z kraju. W rozmowie z Pudelkiem 39-latek przyznał, że wyemigrował na stałe, lecz życie bywa nieprzewidywalne, więc nie robi sobie szczególnych planów na przyszłość.