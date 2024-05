TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer kończy z działalnością charytatywną i ZAMYKA FUNDACJĘ!

lily 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Odnośnie całej sprawy - poczekajmy co powie prokuratura. Chciałam Wam jednak wrócić uwagę na co innego. Czytałam to i też jego oświadczenie na fb. "Wrócę kiedy będę chciał"; "koniec kompromisów i zgadzania się na wieczne plucie w ryj"; "."Co mnie tu trzyma? Mama. Matka mojego dziecka i tak ogranicza mój kontakt z synem. Relacja z ojcem też nie jest łatwa. Mam dosyć. Polskiej zimy też." "I to przytłacza, bo zabawa w Boga jest trochę za trudna jak na moją całkiem „zjebaną” już psychę"; "nastrój leci w dół jak kolejka w Energylandii." - to jest pisane przez 40 letniego mężczyznę czy brzmi jak "egzaltowane" wypociny zbuntowanego 16 latka? Bo mi brzmi jak ten drugi. I jeszcze jedno - "Do dzisiaj nie potrafię sobie wybaczyć jednej sytuacji, gdy pojechałem z Maksem na koncert Eneju. On kochał Enej. Zdenerwowałem się, bo wziąłem go na barana, a on mnie niechcący kopnął i okulary spadły mi na ziemię" (aha czyli nie zabrał dzieciaka na koncert tylko dlatego, ze niechcący popsuł mu okulary - sam doprowadził do sytuacji gdzie dzieciak niechcący popsuł mu kawałek plastiku za pare stów i go ukarał nie zabierając na koncert ulubionego zespołu - sami to oceńcie).