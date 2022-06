Arnold Jabłoński pokazuje POOBIJANĄ twarz po walce z uczestnikiem "Hotelu Paradise" (ZDJĘCIA)

gość1988 42 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Argument jest słaby że płaci składki. Składki są opłacane by system działał jak ktoś ma wypadek, choruje- słowem z przyczyn niezależnych. A taki typ wziął kasę, za bicie to niech ponosi konsekwencje, ze swoich. Jeszcze ten podpis rocky 7. I to jest obrzydliwe. Filmy o rockym promowały postawę faceta który się nie poddaje. Dba o rodzinę, jest porządnym gościem o dużej wrażliwości, empatii. Ma serce. Ty nie masz nic z nim nic wspólnego.