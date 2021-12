TYLKO NA PUDELKU: Ewel0na spotyka się z uczestnikiem gali AlkoMaster? "Teraz jestem PRZESZCZĘŚLIWA. Ostatnie pół roku to była GEHENNA"

W ubiegłym tygodniu znani z "Warsaw Shore" Ewelina Kubiak i Arnold Jabłoński poinformowali o rozpadzie swojego związku. Choć początkowo Ewel0na zapewniała fanów, że rozstała się z narzeczonym w zgodzie, rzeczywistość szybko zweryfikowała jej słowa. Byli partnerzy błyskawicznie zaczęli bowiem obrzucać się wzajemnymi oskarżeniami. Arnold otwarcie posądził Ewel0nę o zdradę i groźby, ta natomiast stwierdziła, że związek z mężczyzną "zniszczył ją psychicznie". Potem było już tylko gorzej - Jabłoński utrzymywał bowiem, że Kubiak włamała się do jego mieszkania wraz z nowym partnerem.

Ewel0na szybko odpowiedziała na zarzuty byłego narzeczonego. Celebrytka zapewniła, że ona i jej obecny partner nie mają nic wspólnego z wtargnięciem do lokum Jabłońskiego. Choć Kubiak nie zdementowała wówczas informacji o nowym związku, nie pokusiła się także o zdradzenie fanom szczegółów relacji. Do redakcji Pudelka dotarły jednak pewne informacje na temat wybranka Ewel0ny. Wygląda na to, że celebrytka układa sobie życie u boku streamera znanego w sieci jako Żółw.