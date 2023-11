Arnold Schwarzenegger CAŁUJE sporo młodszą blondynkę. Co na to jego wieloletnia partnerka? (ZDJĘCIA)

Nowak_pl 44 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Fajny aktor, pewnie niezly czlowiek, mega pracowity i w tej pracy konsekwentny. Tylko po co jest kreowany na autoryted od wszystkiego. Nagle jest EKO, a jeszcze niedawno jezdil Hummerem. No tak on juz pojezdzil i mu wystarczy. On bedzie mowil kto jest dobry a kto zly w polityce etc. Facet bez kregoslupa moralnego. Wszyscy ktorzy uwazaja go za autorytet pozasportowy to sa w duzym bledzie. Aktor czy sportowiec nie moze byc "sumieniem" narodu tylko dlatego ze jest znany i lubiany. Na bycie autorytetem trzeba sobie zasluzyc postawa, a tego mu brakuje.