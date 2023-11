Artur Baranowski PRZERYWA MILCZENIE! Odniósł się do plotek na swój temat: "Bzdury wyssane z palca"

Ktoś 25 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

To jest megasilna osobowość. Zauważcie, że on reaguje tylko na to, co uznaje za stosowne i gdzie może coś zdementować, co godzi w jego dobre imię. Nie ma zamiaru zostać celebrytą, robi swoje i to mimo nalegania i napierania na niego z każdej strony. Każde media chcą na nim się wybić, a on to olewa. To jest niesamowicie silny facet, choć jak mniemam niewielu tę siłę pewnie rozumie. Zaraz zaczną się odpowiedzi w stylu " pewnie, że taki silny, że się w domu zaszył". Taaak. Nigdy nie zrozumiecie indywidualistów i ludzi genialnych, niestety. Dla was silny to jest cierpiący na efekt Dunninga-Krugera celebryta, który wypowiada się głupawo acz odważnie na każdy temat. Ale to wasz problem. Fantastyczny jest ten facet. Życzę mu powodzenia, choć wiem, że takim indywidualistom żyje się ciężko.