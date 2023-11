Artur Baranowski wystąpi w "Milionerach"!? Znajomi rekordzisty się WYGADALI

gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Przede wszystkim, zeby wystapic w milionerach, to trzeba tam cos szybko nacisnac, a nie sadze zeby temu geniuszowi sie to udalo. To po pierwsze. A po drugie, juz nudne sie robi codzienne pisanie o facecie, ktory odpowiedzial na iles tam pytan z ktorych polowa byla tak oczywista, ze i dziecko by odpowiedzialo. A po trzecie niech sprobuje wystapic tam, gdzie trzeba miec naprawde gleboka wiedze a nie w jednym z dziesieciu, np tak jak to bywalo w wielkiej grze. Do tego wcale nie bylo to fajne, ze nie dal swoim przeciwnikom cienia szansy na wspolzawodniczenie, choc mogl i tez mogl wygrac. Jak dla mnie to bardzo nieladnie i wcale nie mam ochoty ogladac go wiecej. Obawiam sie ze nie jest to facet na ktorego mozna liczyc.