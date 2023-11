"Jeden z dziesięciu". Sąsiedzi MARTWIĄ SIĘ o pana Artura: "Zaszył się w domu!"

Na temat 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Według mnie ta awaria auta to tylko wymówka.Ludziom ust się nie zamknie,co będą chciei powiedzieć to i tak powiedzą.W tych czasach panuje takie niezdrowe zainteresowanie innymi ludzmi.Wyglądasz naturalnie zle,po zabiegach też niedobrze.Pan Artur powinien wziąć udział w finale,podejść do tego na luzie.Skoro zdecydował się na pierwsze wystąpienie powinien choćby sam dla siebie to kontynuować.Nie każdy radzi sobie z krytyką.Jakieś memy,artykuły.Ten program to nie sprawa życia i śmierci.Pracuje w dużym zakładzie gdzie na porządku dziennym jest obgadywanie przez innych ludzi.Nie zwolnie się z tego powodu z pracy.Wszystkim podobać się nie trzeba.Pan Artur to już prawie 30 latek,nie musi przecież udzieać wywiadów.Sam dla siebie powinien skończyć to co zaczął.Swoją drogą rozumiem,że sąsiedzi nie mają nic innego do roboty jak zajmowanie się tym czy pan Artur wychodzi z domu czy nie.Te artykuły też przesadzone.To nie gala rozdania Oscarów czy nagrody Nobla.