"Jeden z dziesięciu". Produkcja wydała OŚWIADCZENIE ws. Artura Baranowskiego! Poinformowano o nagrodzie

Magda ml 13 min. temu

A ja myśle ze to nie przypadek ze on nie dojechał. Za dużo się działo wokol niego, za dużo szumu. To z pewnością skromny człowiek, który nie poszedł tam dla sławy tylko dla sprawdzenia siebie. I to co wylało się w mediach jego po prostu przerosło. Już id razu wywiady, dziennikarze…matko…Dodatkowo na nim pojawiła się większa presja bo wiadomo, ze jakby mu się w finale nie udało wygrać to byłoby wielkie rozczarowanie narodu. Ta cała presja prasy, ludzi, od razu wielkich oczekiwań. Szkoda. Człowiek o wielkiej wiedzy i z pewnością skromny. Zostawcie go w spokoju.