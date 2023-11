"Jeden z dziesięciu" FINAŁ! Tak Tadeusz Sznuk SKOMENTOWAŁ nieobecność Artura Baranowskiego

Korekta 1 godz. temu zgłoś do moderacji 392 4 Odpowiedz

To nawet nie ma co oglądać, ja na miejscu TVP to bym po niego helikopter posłała albo przesunęła nagrania o godzinę czy dwie żeby miał czas dojechać bo to nie jest na żywo. Ale wydaje mi sie ze to moglo byc specjalnie a ten samochód to tylko wymówka. Jeśli TVP go wychoojalo to bardzo nieładnie, ale jeśli on sam zrezygnował to ma do tego prawo i nie nam w to wnikać - pewnie wyjdzie co i jak juz po latach.