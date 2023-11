Ojciec rekordzisty z "Jeden z dziesięciu" komentuje sukces syna i ogłasza: "Jest już zmęczony, nie ma siły rozmawiać z dziennikarzami"

Cytrynka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kto miało czynienia ze spektrum autyzmu wie, ze ten chłopak się z tym zmaga. To typowe zachowanie, usztywnienie, ograniczona mimika, duży talent z w jakiejś dziedzinie. Czuję jednak ze nie udźwignie zainteresowania mediów. Jeśli jeszcze nie zmaga się z depresją ( która dotyka większość osób z ZA) to właśnie się zaczyna. To nie jest osoba która będzie medialna. Media jego nie wzniosą - Media go zdołują. To nie jest wojewódzki czy inny celebryta który z takiej sytuacji wyciągnie same profity. Niech chłopak coś wymyśli, niech nie przyjeżdża na finał bo pewnie nie ma siły i tak. Będzie mu najlepiej z rodzicami w jego pokoiku. Będzie znał na pamięć internet cały ale samodzielnie nie wynajmie pokoju, nie pójdzie do ,,normalnej' pracy bo jest niestety zaburzony.