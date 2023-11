"Jeden z dziesięciu". BURZA po finale bez Artura Baranowskiego. Internauci podzieleni: "DUŻY NIESMAK"

Producenci "Jeden z dziesięciu" wydali oświadczenie. Wspomnieli o zasadach

Burza w sieci po emisji wielkiego finału "Jeden z dziesięciu". Wszystko przez nieobecność Artura Baranowskiego

Zasady zasadami, ale Pan Artur zrobił coś niesamowitego w półfinale (..). Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, więc podejście do awarii samochodu również powinno być potraktowane wyjątkowo ulgowo . Niesamowite, jak można zaprzepaścić mega oglądalność i szansę na wyjątkowe rozstrzygnięcia w finale i to z winy TVP. (...) Opcje są dwie: Pan Artur udowodnił coś sobie i zrezygnował z finału, bo nie chce całego szumu, jaki powstał w okół jego osoby, albo TVP zrezygnowało z jego udziału, żeby nie było jednostronnie i ''nudno'' . Sama historia o awarii może być pretekstem, chociaż nie musi - czytamy w jednym z licznych wpisów.

Jechał. Chciał wystąpić. Jednak złośliwość rzeczy martwych go pokonała. Moim zdaniem powinien mieć możliwość wystąpić w następnym finale . Myślę, że wiele osób liczy, iż Pani Prezes pozwoli Panu Arturowi, spełnić oczekiwania wielu wielu osób; Miłym i oczekiwanym gestem będzie zaproszenie Pana Artura do kolejnego finału; Można by zorganizować jakąś nieoficjalną "nagrodę pocieszenia" - sugerowali komentujący.

Mam pytanie do Pani Prezes: Czy kiedykolwiek wcześniej wśród uczestników Wielkiego Finału mieliście państwo do czynienia z fenomenem uczestnika, który zgromadził w odcinku maksymalną ilość 803 punktów? Poza bzdurnymi regulaminami istnieje jeszcze coś takiego jak zdrowy rozsądek, a tego ewidentnie tutaj zabrakło - szkoda.. .; TVP i wszystko jasne, wyjątkowo krętacka stacja; Tylko takie oświadczenie tutaj powinien dać sam pan Tadeusz Sznuk i nie zgodzić się na emisję tego wielkiego finału. Duży niesmak - oburzali się fani programu.

Regulamin to regulamin, szkoda, ale to w jego interesie było się pojawić; Regulamin jest regulaminem, nieobecności uczestników się zdarzają. Sytuacja dla mnie jasna i klarowna, co nie umniejsza wiedzy i podziwu dla Pana Artura. Niestety nie on pierwszy, nie ostatni, a teleturniej musi trwać - podkreślali internauci.