Krzysztof Stanowski RUGA TVP za akcję z genialnym Arturem Baranowskim: "Ludzie wybitni często nie radzą sobie z życiem"

Nie zgadzam się, a to co postuluje Stano, że należało wysłać śmigłowiec i cisnąć tę cytrynę na maksa pokazuje tylko to, co było w interesie tv, czyli zwiekszenie oglądalności. Tak też rozumuje Stanowski, który jest zwierzęciem medialnym i trudno mu sobie wyobrazić, że ktoś mógłby zwyczajnie zrezygnować, bo ceni inne wartości. Wyciąganie wniosku, że ktoś nie radzi sobie w życiu jest krzywdzące, a przede wszystkim fałszywe.