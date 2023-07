Artur Barciś dokonał APOSTAZJI? Wydał oświadczenie: "Jestem zmuszony zareagować"

🐞🐞🐞 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ludzie co Wy piszecie??? Że nikogo nie obchodzi w co wierzy Barciś? W ogóle nie przeczytaliście artykułu tylko chyba sam nagłówek, bo piszecie bzdury! Nie chodzi o to w co on wierzy a w co nie, tylko o to, że ktoś publikuje kłamstwa na jego temat i zmyślone wywiady, których on nigdy nie udzielił. Jakbyście Wy przeczytali o sobie np., że jesteście wyznawcami szatana albo potwora spaghetti, to też byście wydali oświadczenie, że to nieprawda, mimo że też tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. Ale chodzi o sam fakt, że ktoś rozpowszechnia kłamstwa na Wasz temat. JASNE???